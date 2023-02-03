الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحصين 125 ألف رأس ماشية بالمنوفية

ماشية
ماشية

أعلنتر مديرية الطب البيطري بالمنوفية، عن الانتهاء من تحصين 124 ألف و932 رأس ماشية من الأبقار والأغنام بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة  وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بنسبة 61,4%، مؤكداً انتظام سير العمل بكافة لجان الحملة القومية وذلك من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة والتوعية الإرشادية بأهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وضرورة التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وكلف محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع إدارات الطب البيطري لتقديم الدعم اللوجستي للفرق الطبية المشاركة بالحملة  لتحقيق المستهدف منها، مثمناً الدور الرائد لوزارة الزراعة في تنظيم تلك الحملات القومية و التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ويتم ذلك خلال وفي ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية و النهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها ورفع مستوى معيشة الفلاح. 

أغنام اعراض ادارات ابقار الارشادي الارشادية ارشاد ارتداء الكمامات

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