الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بخطف محاسب وطلب فدية انتقاما من شقيقه في الطالبية

متهمين
متهمين

تمكن ضباط مباحث أمن الجيزة من إلقاء القبض على المتهمين بخطف محاسب وطلب فدية، انتقاماً من شقيقه، بسبب خلافات بينهم، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وإطلاق سراح المجني عليه، عقب تضييق رجال المباحث الخناق عليهم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة الطالبية، من تاجر أفاد فيه بتعرض شقيقه "محاسب" للخطف عقب توجهه لمقابلة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وطلب الخاطفين مبلغ مالى كفدية مقابل إطلاق سراحه.

تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص (لاثنين منهم معلومات جنائية) ويقيمون في الجيزة والفيوم.

وباتخاذ الإجراءات تم استهدافهم بأماكن ترددهم، وتمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من ضبطهم، وبحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة (ميكروباص).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، لوجود خلافات بين أحدهم ومقدم البلاغ، وأقروا بقيامهم بإطلاق سراح المختطف عقب تضييق الخناق عليهم، وبسؤال المجني عليه أيد ما سبق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

رجال المباحث محاسب فدية ارتكاب الواقعة قسم شرطة الطالبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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