الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

تستخدم مستشعرات لاكتشاف الحوادث.. الأكياس الهوائية و«MIPS» أحدث تقنيات السلامة بخوذات الرأس

الخوذة
الخوذة

 قال موقع "أوتوويك" الأمريكي لأخبار السيارات، إن الأكياس الهوائية وتقنية ال MIPS أحدث تقنيات السلامة بخوذات الرأس عند ركوب الدراجات الهوائية.

وذكر التقرير، هناك العديد من الأشخاص الذين يركبون دراجات نارية بدون خوذات، ولم يكن أحد يرتدي معدات ركوب واقية مناسبة أيضًا، وكان البعض يرتدي السترات الجلدية والجينز ، لكن بالنسبة للعديد من هؤلاء الرجال كان الأمر مجرد بيان أزياء، ولا تزال هناك ولايات هنا في الولايات المتحدة حيث لا توجد قوانين خوذة.

أضاف التقرير ان هناك تقنية جديدة متاحة الآن من شأنها أن تساعد في التخفيف من حوادث الدراجات النارية الخطيرة وتقليل فرص الإصابة أو الوفاة الخطيرة، وهي الأكياس الهوائية وخوذات MIPS.

- المستشعرات أساس التقنية الجديدة

والأكياس الهوائية هي بالضبط ما تبدو عليه ، وهي سترات أو سترات يمكن ارتداؤها تستخدم عددًا لا يحصى من المستشعرات لاكتشاف ما إذا كان لديك حادث تصادم ثم يتم نشرها على الفور تقريبًا لتحويل جذعك إلى رجل ميشلان قبل أن تصطدم بالإسفلت، وعندما تنتفخ فهي أقوى بكثير من واقي الظهر، وتظل منتفخة لبضع دقائق بعد النشر في حال كنت تواجه بيعًا حقيقيًا لساحة صفع الدبابات لحادث تحطم.

ويتم وضع التقنية الأخرى في خوذتك وتسمى MIPS - نظام حماية التأثير متعدد الاتجاهات. عندما تصطدم خوذتك بشيء ما بزاوية ، فإنها تميل إلى تحريك رأس.

وتعمل الأكياس الهوائية،  نت خلال بتوصيل السترة أو السترة الخاصة بك عندما تكون في المنزل لشحنها قبل الركوب، وتختلف المواصفات من حقيبة إلى أخرى ولكن بشكل عام ، يمكنك القول إن الشحن الكامل جيد لأكثر من 24 ساعة من الركوب، ولا يلزم أن تكون 24 ساعة متتالية ، بالطبع ، يمكنك توزيعها على مدى أسبوع أو أكثر، و عند الشحن ، تحصل على ضوء وامض على الكم أو طية صدر الوسادة الهوائية. 

الدراجات الهوائية الدراجات النارية السترات الجلدية الولايات المتحدة ركوب الدراجات

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