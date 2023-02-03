النقد الدولى يحذر من أن بريطانيا ستؤدى أسوأ أداء فى الاقتصادات الكبرى فى 2023

حذر صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا ستؤدي أسوأ أداء في الاقتصادات الكبرى في عام 2023.

وشرح اقتصاديون لصحيفة "ذا كونفرزيش"، كيف تحقق نموا اقتصاديا طويل المدى بشكل أسرع؟

وأصدر صندوق النقد الدولي توقعات كئيبة أخرى لاقتصاد المملكة المتحدة يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش بنسبة 0.6٪ في عام 2023، في حين من المتوقع أن تنمو جميع الاقتصادات الرئيسية الأخرى - بما في ذلك روسيا المتضررة من العقوبات، وفي الوقت نفسه، يتوقع بنك إنجلترا أن الاقتصاد البريطاني لن يكون أكبر في عام 2026 مما كان عليه في عام 2019.

يعد نمو الاقتصاد علامة رئيسية على الازدهار، ولكن المؤشر الأكثر أهمية هو نمو الإنتاجية، أو الناتج لكل عامل.

وقال الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروجمان في كتابه "عصر التوقعات المتضائلة": "الإنتاجية ليست كل شيء، لكنها على المدى الطويل هي كل شيء تقريبًا". إنه مهم للغاية لأنه المحرك الرئيسي للنمو في الأجور الحقيقية وأرباح الشركات وعائدات الضرائب.

وظل نمو الإنتاجية في حالة ركود في المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. كان هذا هو الحال أيضًا في البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع، لكن أداء الإنتاجية في المملكة المتحدة يقع بالقرب من أسفل جدول ترتيب الاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، والأهم من ذلك، ليس لدى حكومة المملكة المتحدة أي أفكار متماسكة حول كيفية معالجة المشكلة.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تعد المملكة المتحدة تاسع أكبر اقتصاد في العالم (وفقًا لتعادل القوة الشرائية، والذي يمثل قوة عملة متفاوتة)، لكن المنتدى الاقتصادي العالمي يصنف المملكة المتحدة في المرتبة 61 من بين 141 دولة من حيث "الرؤية طويلة المدى" للحكومة، وإذا لم تتم معالجة قصر النظر المؤسسي هذا، فستستمر المملكة المتحدة في إسقاط دوري أداء الإنتاجية.

وأوضح المستشار البريطاني جيريمي هانت "رؤيته" للاقتصاد البريطاني والتي تتكون من "المجالات الأربعة للنمو الاقتصادي والازدهار": المؤسسة والتعليم والتوظيف وفي كل مكان. لكن وراء الخطاب والشعارات، لم تكن هناك استراتيجية أو سياسة من شأنها زيادة الإنتاجية بالفعل.

وأضافت كيتي أشر، كبيرة الاقتصاديين في معهد المديرين، عنصرًا خامسًا إلى قائمة المستشار - حرف E لكلمة "فارغ".

بالطبع هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها السياسيون إلى الشعارات والتفاهات لإخفاء الافتقار إلى المحتوى الاقتصادي، حيث استخدمت حكومة بوريس جونسون "إعادة البناء بشكل أفضل". حتى جونسون نفسه لم يستطع مقاومة الاستهزاء بهذا الشعار.