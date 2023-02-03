الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

دورى القسم الثانى.. بتروجت يستضيف القناة والسكة الحديد يواجه مستقبل وطن

فريق القناة
فريق القناة

تقام اليوم الجمعة 8 مباريات في الأسبوع السادس عشر في دوري القسم الثاني منها 7 مباريات في المجموعة الأولى ومباراة واحدة في المجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد.

في المجموعة الثانية يحل القناة المتصدر برصيد 34 نقطة بقيادة محمد حليم ضيفا على بتروجت الثامن برصيد 21 نقطة بقيادة السيد عيد ويرفع القناة شعار لابديل عن الفوز للاحتفاظ بالقمة بينما يسعى بتروجت للفوز للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الموسم المقبل.

ويحل السكة الحديد الثاني برصيد 32 نقطة بقيادة أمير عزمي مجاهد ضيفا على فريق مستقبل وطن الثالث عشر برصيد 13 نقطة بقيادة سامر عبد الرحمن ويسعى السكة الحديد للفوز للوصول للقمة في حالة تعثر القناة أمام بتروجت.

ويستضيف العبور التاسع برصيد 18 نقطة فريق وادي دجلة الرابع برصيد 29 نقطة في أول مباراة للدكتور عطية السيد المدير الفني للعبور الذي تولى المسئولية بعد رحيل هاني العقبي.

ويحل الإتصالات الخامس برصيد 23 نقطة بقيادة جمعة مشهور ضيفا على كهرباء الإسماعيلية الخامس عشر برصيد 12 نقطة في أول مباراة لأحمد العجوز المدير الفني لكهرباء الإسماعيلية الذي تولى المسئولية خلفا لرضا عطيتو.

ويستضيف إيسترن كومباني الرابع عشر برصيد 13 نقطة فريق منتخب السويس السادس برصيد 23 نقطة بقيادة ياسر الكناني في أول مباراة لأبوبكر فودة المدير الفني لإيسترن كومباني الذي تولى المسئولية بعد رحيل محمد صلاح.

ويستضيف بورتو السويس العاشر برصيد 17 نقطة بقيادة أشرف توفيق فريق الإعلاميين الذي يحتل المركز الأخير برصيد 9 نقاط..ويحل الترسانة السابع برصيد 23 نقطة بقيادة خالد عيد ضيفا على الانتاج الحربي الحادي عشر برصيد 16 نقطة بقيادة مصطفى عبده.

وفي مجموعة الصعيد يستضيف ملوي الرابع عشر برصيد 14 نقطة بقيادة إبراهيم صدقي فريق تليفونات بني سويف الخامس عشر برصيد 19 نقاط بقيادة عماد عابدين في مباراة الهروب من القاع.

دوري القسم الثاني القناة بتروجت السكة الحديد مستقبل وطن

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