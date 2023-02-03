«عنيكى معبرة وصوتك مميز جدًا».. بيتر ميمى يشيد بأداء ابنة بورسعيد

استطاعت ابنة محافظة بورسعيد، ندى الخولي، تقديم موهبتها الفنية ضمن فئة التمثيل بكل حرفية أمام لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، ولهذا حصلت ندى على موافقة ثلاثية من اللجنة، كما حصلت على الكثير من الإشادات الإيجابية على أدائها اليوم، حيث قال المخرج الكبير بيتر ميمي: "عنيكي معبرة وصوتك مميز جدًا".

مواهب "الدوم"

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

فعاليات برنامج الدوم

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.