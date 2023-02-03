الجمعة 03 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

ينتقل بشكل سريع.. أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد

كورونا
كورونا

أوضح الدكتور فايد عطية،  أستاذ علم الفيروسات، تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد، قائلاً:"إن المتحور الجديد xpp1.5، هو شكل من الـ xpp، وهو نتيجة اندماج متحورين من الأوميكرون داخل جسم مريض ثم بدأ الانتشار بهذا الشكل".

 

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن المتحور الجديد يتميز بأنه زاد معه عدد الإصابات أربعة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا المتحور لديه طفرتين مهمين جدًا؛ طفرة تسمى f486b، وطفرة تسمى الـf486p.

 

وذكر أن هاتين الطفرتين تجعله يتجاوز الجهاز المناعي والأجسام المضادة، ويجعلوه شديد الإرتباط، وسريع الانتشار بشكل أكبر من كل متحورات الأوميكرون، وبالتالي بشكل أكبر من كل متحورات الكورونا السابقة. 

 

وأوضح أن معدل انتشار المتحور الجديد تبلغ 10، بينما معدلات انتشار كل متحورات الأوميكرون كانت 4، وبالتالي فهو لديه معدل انتشار مرتين ونصف عن كل متحورات الأوميكرون.

 

وأشار إلى أن اللقاحات كانت تعمل ولو بشكل جزئي مع متحورات الأوميكرون، حتى أسبوعين أو ثلاثة مضوا ، حتى أعلنت الوزارة بأنها ستأتي بـ 3 مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد عفيفي

مئوية دستور 1923

ماجد حبته

القاهرة بودابست.. والعكس

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

صور

ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة تسليم جوائز معرض الكتاب 2023

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

السيادة السودانى: البرهان يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى فى الخرطوم

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع