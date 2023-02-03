ينتقل بشكل سريع.. أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد

أوضح الدكتور فايد عطية، أستاذ علم الفيروسات، تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد، قائلاً:"إن المتحور الجديد xpp1.5، هو شكل من الـ xpp، وهو نتيجة اندماج متحورين من الأوميكرون داخل جسم مريض ثم بدأ الانتشار بهذا الشكل".

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية دانا مدحت، أن المتحور الجديد يتميز بأنه زاد معه عدد الإصابات أربعة أضعاف، لافتاً إلى أن هذا المتحور لديه طفرتين مهمين جدًا؛ طفرة تسمى f486b، وطفرة تسمى الـf486p.

وذكر أن هاتين الطفرتين تجعله يتجاوز الجهاز المناعي والأجسام المضادة، ويجعلوه شديد الإرتباط، وسريع الانتشار بشكل أكبر من كل متحورات الأوميكرون، وبالتالي بشكل أكبر من كل متحورات الكورونا السابقة.

وأوضح أن معدل انتشار المتحور الجديد تبلغ 10، بينما معدلات انتشار كل متحورات الأوميكرون كانت 4، وبالتالي فهو لديه معدل انتشار مرتين ونصف عن كل متحورات الأوميكرون.

وأشار إلى أن اللقاحات كانت تعمل ولو بشكل جزئي مع متحورات الأوميكرون، حتى أسبوعين أو ثلاثة مضوا ، حتى أعلنت الوزارة بأنها ستأتي بـ 3 مليون جرعة من لقاح فايزر المعدل.