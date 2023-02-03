ضبط شخص اعتدى على أحد الأطباء بالعيادات الخارجية بمستشفى دكرنس

قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بمحافظة الدقهلية، إنه تم الاعتداء على طبيب من قبل أحد المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى دكرنس العام.

وأكد «الشحات»، أن الطبيب تواصل معي وأبلغ بالاعتداء عليه من أخد المترددين على المستشفى أثناء عمله بالعيادة الخارجية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتفق عليها مع إدارة تأمين المستشفيات بمديرية أمن الدقهلية.

وأضاف «الشحات»، أنه تم إعداد مذكرة إدارية بحادث الاعتداء مع ذكر التلفيات التي حدثت نتيجه الاعتداء، وتحرير محضر في نقطة شرطة المستشفى قيد تحت رقم ١٨٢٥ جنح دكرنس لسنة ٢٠٢٣، وتم القبض على المعتدي وهو الآن قيد الحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأشار إلى أنه حضر التحقيق الفريق القانوني بنقابه أطباء الدقهلية محمود عبد العزيز، وأحمد البهنسي المحاميان، وتم التواصل مع مأمور مركز شرطة دكرنس لاتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة لحماية الطبيب، وسوف يتم عمل محضر في مركز شرطة دكرنس للمتهم بعدم التعرض للطبيب.

