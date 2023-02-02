الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«أساليب معالجة فرط الحركة».. كتاب جديد يناقش المشكلة وسبل علاجها

ربيع سلامة
ربيع سلامة

صدر حديثًا عن دار الوفاء للطباعة والنشر كتاب "أساليب معالجة فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال"، لأستاذ التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة كاي؛ ربيع سلامة، والذي يقدم فيه الكاتب تدريبات مكثفة لعلاج الطفل المصاب باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. 

يطرح الكتاب الأسباب التي تؤدي إلى النشاط الزائد لدى الطفل والتي قد تتعلق بأنواع الطعام أو أسلوب التعامل مع الطفل والتي يقود التعامل الجيد معها إلى التحسن والوصول إلى الهدوء والقوة العلمية. 

أشار الكاتب إلى أن التدريبات السلوكية بالإضافة إلى العقاقير الطبية في بعض الحالات يؤدي إلى التغلب تمامًا على هذا الاضطراب، موضحًا أن هذه التدريبات يستطيع الآباء والأمهات اتباعها تحت إرشاد معين للوصول إلى أفضل حالة ممكنة للطفل وتحسن حالة الأطفال. 

وبين أن فرط الحركة يمكن تشخيصه من خلال بعض العلامات وهي تنقل الطفل بين جميع الأماكن في الغرفة خلال دقائق والاعتداء على كل ما هو موجود بالضرب والتكسير، ولكن ليس كل نشاط للطفل يشخص بأنه اضطراب فرط حركة منوهًا بأهمية التشخيص الدقيق الذي يعد الخطوة الأولى نحو العلاج. 

وربيع شكري سلامة، صدرله أعمال أخرى وهي كتاب "اللغز المحير للعلماء والأطباء"، الذي صدر في العام 2004، والذي ناقش فيه الكاتب اضطراب التوحد، وكذلك "مرجع في التربية الخاصة" والذي تحدث فيه عن اضطرابات انفعالية مختلفة، وكتاب "الإعاقة الغامضة" الذي تناول فيه سمات التوحد وسبل علاجه، فضلًا عن أعمال قصصية هي "عيون الظلام" و"جينات موروثة"، والتي تناول فيها كل ما يجري داخل البيئات الاجتماعية والتربوية. 

كما أنه شارك محاضرا في محاضرات النشاط المسائي بمعهد التربية الفكرية بالطائف عن أسباب الإعاقة والتوحد والدمج وزواج المعاقين فكريا،  وألقى محاضرات صعوبات التعلم واكتشاف الموهوبين والتوحد والتربية الخاصة وكيفية التعامل مع ولي الأمر، فضلًا عن عمل دورات تدريبية في تحديات التعليم المستقبلية شملت التأخر الدراسي وتشتت بالانتباه. 

كتاب جديد ربيع سلامة أستاذ تربية أسباب فرط الحركة تشتت الانتباه التوحد

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