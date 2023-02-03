الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بمركز إدفو شمال أسوان

حادث تصادم بمركز
حادث تصادم بمركز إدفو

أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك عند كوبري قرية الغنيمية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوكتوك عند كوبري قرية الغنيمية التابعة لدائرة المركز، مما أسفر عن Yصابة 3 أشخاص، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقd العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها. 

كما وقع حادث انقلاب سيارة محملة بالأسماك بطريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن أصابة شخصين، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالأسماك بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 130، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين أن المصابين هم: «ثروت محمد موسى»، عمره 48 سنة، وإصابته كدمة بالقفص الصدري والظهر والكتف الأيسر، و «عبدالباسط محمود المغربي»، عمره 43 سنة، وإصابته كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بفروه الرأس، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.

إدفو العام 3 أشخاص الدفع بسيارات الإسعاف قرية الغنيمية مركز إدفو الإسعاف لنقل المصابين

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وائل لطفي

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