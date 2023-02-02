الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كابيتانو مصر.. أحمد الكاس وعبد الستار صبري يتحدثان عن أصلهما النوبي

الكابتن عبد الستار
الكابتن عبد الستار صبري

بدأت فعاليات الحلقة الثالثة عشرة، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعرض تقرير عن مهارات الكرة المشتركة بين الكابتن أحمد الكاس والكابتن عبد الستار صبري.

برنامج كابيتانو مصر

وتحدث الثنائي في بداية الحلقة عن المنافسة وقوة التدريب، وقال أحمد الكاس في تصريحات لكابيتانو حول نشأته في قرية عجيبة بالنوبة وأنه يفتخر بأنه من النوبة وأنه مصري وأن له ذكريات كثيرة للغاية مؤكدا أنه كان في شبابه يغني بالنوبي وحين كان طفلا كان يحب أغنية عديلو.

بينما قال الكابتن عبد الستار صبري إنه من بلدة المالكي ويفخر بأصله النوبي وأنه من هناك وأن الشعب النوبي من أجمل الشعوب مؤكدا عن حبه للأغاني النوبية والكينج محمد منير وغيرها.

وخلال الحلقة السابقة استطاع فريق الكابتن صالح سليم، تحقيق الفوز والانتصار على فريق الكابتن محمد لطيف بنتيجة فارقة 3/0 في الشوط الأول من المباراة، فكان الهدف الأول والثاني من نصيب أحمد حمادة بينما الهدف الثالث كان بقدم اللاعب محمد أشرف راضي.

المجموعة الأولى: 

فريق كابتن صالح سليم بقيادة كابتن شادي محمد.

فريق كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد.

فريق كابتن محمود الجوهري، بقيادة كابتن محمود أبوالدهب.

فريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض.

المجموعة الثانية:  

فريق كابتن أبوجريشة بقيادة محمد اليماني.

فريق كابتن بوبو بقيادة كابتن أحمد الكأس.

فريق كابتن مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري.

فريق كابتن محمد عبدالوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين.

ومن المقرر أن تشهد حلقة اليوم منافسة قوية للغاية في المجموعة الثانية من البطولة لحسم صدارة المجموعة بعد 3 جولات من البطولة.

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