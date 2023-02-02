حلقة اليوم من «كابيتانو مصر».. الجولة الثالثة تحسم المنافسة

بدأت قبل قليل الحلقة الجديدة من برنامج «كابيتانو مصر» على شاشة أون في جولة جديدة من منافسات برنامج اكتشاف المواهب الكروية الأكبر في المنطقة والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتشهد حلقة اليوم بدء مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كابيتانو مصر وجولة الحسن التي تحدد ترتيب المجموعة الثانية النهائي، وتواصل إدارة برنامج كابيتانو تقديم المفاجآت للاعبين الشباب داخل المعسكر المغلق للبطولة.

المجموعة الأولى:

فريق كابتن صالح سليم بقيادة كابتن شادي محمد.

فريق كابتن حمادة إمام، بقيادة كابتن طارق السيد.

فريق كابتن محمود الجوهري، بقيادة كابتن محمود أبوالدهب.

فريق كابتن محمد لطيف، بقيادة كابتن سيد معوض.

المجموعة الثانية:

فريق كابتن أبوجريشة بقيادة محمد اليماني.

فريق كابتن بوبو بقيادة كابتن أحمد الكأس.

فريق كابتن مسعد نور، بقيادة عبد الستار صبري.

فريق كابتن محمد عبدالوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين.

«كابيتانو مصر»، مشروع أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كأكبر مشروع لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف إجراء اختبارات لمواليد 2008، من أجل اختيار أفضل 11 لاعبًا وتوزيعهم على الأندية المختلفة، بهدف محاربة المحسوبية والوساطة التي تتخلل اختبارات الأندية لاختيار لاعبي فرق كرة القدم.