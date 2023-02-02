«الهلال الأحمر» تطلق قافلة طبية شاملة بالقاهرة

قامت جمعية الهلال الأحمر المصري، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، باطلاق قافلة طبية شاملة تضم تخصصات باطنة، أطفال، نساء، عظام، جلدية، انف واذن وحنجرة، ورمد، مجانا لخدمة الأهالي بمحافظة القاهرة.

وأكدت جمعية الهلال، عبر موقعها الالكتروني أن القافلة مستمرة لمدة 3 تبدأ من 6 فبراير - 8 فبراير الجاري.

وأشارت إلى أن القافلة تقدم ايضا خدمات تلقي لقاح كورونا والفحص الطبي وصرف الأدوية مجانا، اضافة إلى أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "محدش ينام بردان" بهدف توزيع البطاطين والكراتين الغذائية التى تضم عدد من المكونات والمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت الجمعية أن الحملة تستهدف 500 ألف مستفيدا، وتصل قيمة البطانية 300 جنيه، واللحاف 400 جنيه والسلة الغذائية 299 جنيها.

كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، لأول مرة، مبادرة لمحاربة الغلاء، وذلك بمحافظة المنوفية، من خلال افتتاح 10 مراكز فى شبين الكوم، بركة السبع، والسادات كمرحلة أولى، لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.

وأكدت الجمعية أن هذه المنافذ تستهدف الأسر في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا تنفيذا للمبادر الرئاسية «حياة كريمة»، وبهدف مشاركة الدولة ومساعدتها في تخفيف أعباء غلاء المعيشة عن كاهل المواطنين.

وعن دور الهلال الأحمر المصري خلال جائحة كورونا، أوضحت أنه يتمثل فى عدة نقاط منها:

- تكوين فرق التبرع بالدم.

- إنشاء فرق لم الشمل.

- وجود فرق للتعقيم مدربة ومجهزة في أنحاء الجمهورية، شارك فيها متطوعو وموظفو وأعضاء الهلال الأحمر المصري.

- العمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية دون شعور بالخوف أو القلق أو الذُّعر.

إقامة قوافل طبية من الإسكندرية وحتى أسوان وبامتداد غرب وشرق البلاد.

إطلاق قوافل تضم أدوية ووسائل الحماية الشخصية المتنوعة ومختلف التدخلات العلاجية الطارئة.