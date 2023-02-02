الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة

امتحانات
امتحانات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات هامة بشأن تظلمات الشهادة الإعدادية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأعلنت عن ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسي ۲۰۲۲-٢٠٢٣.

ووبناءً عليه أصدر أشرف سلومة مدير مديرية تعليم الجيزة، تعليماته بأن يتم بدء التظلمات من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٢/٥  وذلك لمدة خمسة عشر يوما للمتعلم أو ولى الأمر وله الحق في التقدم بطلب التظلم من نتيجة الامتحان فى نهاية الفصل الدراسي الأول على أن يكون كالتالى:

١- صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي :
 ـ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .

ـ سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٢٠) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم .

ـ يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

ـ بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته .

ـ وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

 

٢- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي:
 ـ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها .

ـ سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٣٥) خمسة وثلاثون جنيها فى المادة الواحدة وذلك طبقا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢٨ الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات .

ـ يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

ـ بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته

ـ في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

 

٣- الصفين الأول والثاني الثانوي :
 ـ يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها .

ـ سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (٤٠) أربعون جنيها  فى المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 .

ـ يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها .

ـ بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته .

ـ في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم .

التربية والتعليم بالجيزة التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الأساس الأول والثاني الثانوي أحمد راشد محافظ الجيزة

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