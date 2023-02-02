فابريزيو رومانو: أندرى أيو يخضع للكشف الطبى قبل الانتقال لنوتنجهام فورست

اقترب الغاني أندري أيو، لاعب فريق السد القطري السابق، من الانتقال لصفوف فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

أندري أيو بدون نادٍ في الوقت الحالي بعد فسخ تعاقده مع نادي السد القطري خلال شهر يناير الماضي.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن أندري أيو أكمل اتفاقه مع إدارة نادي نوتنجهام فورست على الانضمام لصفوف الفريق في عقد مدته ستة أشهر.

وأكد رومانو أن أيو موجود الآن في إنجلترا من أجل الخضوع للفحص الطبي والإعلان عن انضمامه بشكل رسمي مع الفريق.

ويحق للأندية التعاقد مع اللاعبين غير المرتبطين بعقود مع أي نادٍ آخر في أي وقت من الموسم.



وبدأ أندري أيو مسيرته ضمن صفوف شباب فريق مارسيليا قبل تصعيده للرديف في صيف 2006، ثم إلى الفريق الأول في الصيف التالي، وانتقل لنادي لوريان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد عاد بعده لصفوف مارسيليا قبل إعارته مرة أخرى لنادي أرليه أفيون الفرنسي، والعودة في صيف 2010.

وانتقل أيو لصفوف فريق سوانزي سيتي الانجليزي في صيف 2015 في صفقة انتقال حر، ورحل عن الفريق بعد موسم واحد لنادي وست هام يونايتد وقضى موسم ونصف مع الفريق قبل العودة لسوانزي سيتي في يناير 2018، وبعد 6 أشهر رحل معارًا لنادي فناربخشة التركي، قبل العودة لسوانزي سيتي وقضى موسمين مع الفريق قبل الانتقال للسد القطري في صيف 2021.

ولعب أيو 527 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، وسجل 153 هدفًا وصنع 58 هدفًا لزملائه.

كما لعب 113 مباراة بقميص منتخب غانا الأول، بدأها في أغسطس من عام 2007 وسجل 24 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، من بينها 10 مباريات في بطولة كأس العالم.