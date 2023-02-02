الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس كهرباء جنوب القاهرة يكشف تفاصيل العدادات الكودية (فيديو)

مدحت فودة
مدحت فودة

وجّه مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، رسالة للمشتركين بإدارات الشركة في محيط القاهرة الكبري، أكد خلالها حرص الشركة على تقديم خدمة مميزة للمشتركين على مدار 24 ساعة، وتلقي كل الشكاوي عبر القنوات المخصصة لها والتعامل معها على الفور.

وبعث رئيس كهرباء جنوب القاهرة رسالة عبر مقطع فيديو خصّ به "الدستور"، على هامش حوار أجرته الجريدة معه حول مستجدات مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين بكهرباء جنوب القاهرة، ناصحًا مشتركي الكهرباء بترشيد الاستهلاك الذي يعود بالنفع على المشترك والدولة، وذلك عبر وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء العديدة التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ووجه رئيس الشركة رسالته الثانية إلى الذين يحصلون على التيار الكهربائي بطرق غير قانونية، إذ ناشدهم بالحصول على التيار الكهربائي بالطريقة الصحيحة، وذلك من خلال التعاقد على العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يصب في مصلحة الشخص الذي كان يستمد التيار بطريقة غير قانونية حتى لا يقع تحت طائلة قانون الكهرباء الذي ينص على توقيع العقوبة بالحبس والغرامة عند ثبوت المخالفة بسرقة التيار الكهربائي.

وأشار مدحت فودة إلى فوائد العدادات مسبوقة الدفع التي تتميز بالتحكم في الاستهلاك الشهري للمشترك، ما يسمح بحرية سداد رسوم الاستهلاك في أي وقت للمشترك، ويعفيه من الالتزام آخر كل شهر بسداد رسوم استهلاك التيار.

رئيس كهرباء جنوب القاهرة المشتركين

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وائل لطفي

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