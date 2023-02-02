متخصصون من معرض الكتاب: مسرح الطفل من أصعب الكتابات الإبداعية

عقدت ندوة بعنوان "صلاح جاهين ومسرح الطفل"، ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بقاعة صلاح جاهين، وذلك للنقاش حول دور صلاح جاهين ــ شخصية دورة المعرض هذا العام ــ في الكتابة للأطفال خاصة مسرح الطفل.

في بداية اللقاء، قالت نرمين الحوطي، أستاذ النقد والأدب المسرحي: إن الكتابة لمسرح الطفل هي ملكة ليست موجودة عند الكثير من المبدعين، حيث يعتبر مسرح الطفل من أصعب الكتابات الإبداعية، خاصة في المرحلة العمرية بين العامين والخمسة أعوام، خاصة أنها تعتمد على الحركة بشكل أكبر، كما أن مسرح الطفل يحتاج إلى تجميع للفنون المختلفة لتقديمها للأطفال كالموسيقى والباليه وعدد كبير من الفنون.

وأضافت "الحوطي" موضحة: بأن العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" التى كتبها صلاح جاهين كانت إبداعا متفردا اعتمد على التراث والبيئة المصرية، وأكبر دليل على تفردها هو استمرارها حتى الآن، حتى في عصر التكنولوجيا والإنترنت، حتى إن الأطفال في كل الوطن العربي ما زالوا يستمتعون بها، وهذا يدل على أن صلاح جاهين كان مبدعا سابق عصره، خاصة أنه استطاع أن يواكب كل العصور.

ــ صلاح جاهين كتب "الليلة الكبيرة" للكبار والصغار

من جانبه أكد المخرج والسيناريست شوقي حجاب، أن صلاح جاهين لم يكتب "الليلة الكبيرة" للأطفال فقط، لكنه كتبها للأطفال وللكبار، كما أن صلاح جاهين ليس أول من رسم الكاريكاتير السياسي، ولكن صلاح جاهين أحد الذين رسموا الكاريكاتير السياسي وكانت له بصمة واضحة، ولم يكن لصلاح جاهين أي علاقة بالضباط الأحرار، ولكنه كانت لديه طاقة شعرية، خاصة ابنة لهذا الوطن، فصلاح جاهين يعتبر أحد الرواد الأربعة للعامية المصرية.

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، فى الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر .. نبدع"، وتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال، ويشارك فيها ما يقرب من 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، إلى جانب مشاركة وزارات ومؤسسات مصرية.