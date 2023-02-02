أشرف دسوقي نائبًا لشركة شمال القاهرة لشبكات الكهرباء

أصدر المهندس حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارا بتكليف المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات توزيع مدينة نصر برئاسة قطاعات شبكات التوزيع في الشركة بدرجة نائب لرئيس الشركة.

يذكر أن “الدستور” انفردت بخبر اختيار المهندس أشرف دسوقي لهذا المنصب، في الخبر نشر يوم الثلاثاء 29 نوفمبر الماضي، حيث كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استقرار مسؤولي الشركة على اختيار المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر نائبًا لرئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لقطاع الشبكات، باعتباره أجدر المرشحين للمنصب.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تمت تصفية المتقدمين لشغل المنصب، لتنحسر المنافسة بين قيادتين هما المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر والمهندس عمر فتحي رئيس قطاع الوقاية، وتم اختبارهما في الشركة القابضة اليوم قبل أن تستقر قيادات الشركة على اختيار المهندس أشرف دسوقي لتولى المنصب.

وأكد المصدر أن 5 قيادات تقدموا لشغل هذا المنصب وهم كل من المهندس أشرف دسوقي رئيس قطاع شبكات مدينة نصر والمهندس عمر فتحي رئيس قطاع الوقاية، ومحمد عيد رئيس قطاع الأعمال الخارجية، عبدالله بصيلة رئيس قطاع شبكات الحلمية وتمت التصفية بينهم بعد لقاء مع الدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشركات التوزيع بالشركة القابضة وتصعيد الملف للمهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.