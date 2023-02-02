نقل مباراة المصرى وسموحة لـ«برج العرب»

تلقت إدارة المصري خطابًا رسميًا من رابطة الأندية، يخطرها بنقل مباراة الجولة الـ17، بين سموحة والمصري من استاد السويس لـ«برج العرب».

صرح بذلك رجب عبدالقادر، نائب رئيس النادي المصري والمتحدث الرسمي باسم المجلس، مضيفًا أن المباراة ستقام في الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل الموافق السابع من فبراير الجاري.

تغيير ملعب مباراة المصري وسموحة بالدوري

مواعيد الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بالدوري

تنطلق الأحد المقبل 5 فبراير، منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2022-2023).

تقام تلك الجولة على مدار 3 أيام متتالية وتستمر حتى يوم 7 فبراير المقبل، مع تأجيل مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب لأجل غير مسمى.

ويأتي ذلك نظرًا لتواجد المارد الأحمر في المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل 2023.

مواجهات الأحد

غزل المحلة مع حرس الحدود في تمام الثالثة إلا الربع عصرا، على استاد المحلة، والداخلية مع أسوان في نفس التوقيت أيضا، في الظهور الأول لـ«علاء عبدالعال» المدير الفني الجديد للفريق خلفًا لـ«رضا شحاتة» الذي تم توجيه الشكر له، عقب الهزيمة أمام الإسماعيلي الجمعة الماضي بنتيجة 3-1، في الجولة السادسة عشرة، ما أدى إلى تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

أما في تمام السابعة مساءً، هناك مواجهتا الاتحاد السكندري والإسماعيلي على استاد برج العرب الإسكندرية، وسيراميكا كليوباترا مع إنبي على استاد القاهرة الدولي.

مباراة يتيمة الإثنين

مواجهة يتيمة تقام الإثنين المقبل الموافق 6 فبراير، تجمع بين فاركو والزمالك، على استاد الإسكندرية، في تمام الخامسة مساءً.

مسك الختام بـ«3 مواجهات»

بينما سيكون ختام الجولة ذاتها في ثالث أيامها، الثلاثاء المقبل 7 فبراير، بثلاث مواجهات في غاية القوة والندية، البداية في تمام الثالثة إلا الربع عصرًا، على استاد برج العرب، عندما يواجه سموحة نظيره المصري البورسعيدي.

أما في تمام الخامسة مساءً، يستضيف طلائع الجيش نظيره بيراميدز على استاد جهاز الرياضة العسكري.

بينما في تمام السابعة ليلًا، يلتقي فيوتشر مع البنك الأهلي على استاد السلام.