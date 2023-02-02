الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن أسيوط يشن حملة مكبرة وينفذ 992 حكما قضائيا على هاربين

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وتم ضبط العديد من القضايا.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط) أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (33) قطعة سلاح نارىعبارة عن (8 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش - 17 فرد محلى – 2 طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (29 متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية") كما تم ضبط عدد (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من المواد المخدرة) بحوزة (23 متهم "لعدد 21 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد (992) حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.

اسيوط حملة مكبرة حكم ا قضائي ا مديرية امن أسيوط حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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