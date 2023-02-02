تفاصيل معرض مكافحة المخدرات في حفل مركبات الشرطة

أقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معرضا للتعريف بالمواد المخدرة ومخاطرها وكيفية التعرف على متعاطي المخدرات والوقاية منها، في حفل عروض مركبات الشرطة والذي أقيم في أكاديمية الشرطة احتفالا بعيد الشرطة ٧١.

وعرضت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فيلم وثائقيا لعدد من الفنانين للتحذير من المواد المخدرة ومخاطرها.

وقال اللواء دكتور نضال يوسف، مدير كلية الشرطة، في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية بتنظيم عرض مركبات الشرطة الذي أقيم في أكاديمية الشرطة، أن هذا اليوم يأتي في إطار احتفالات عيد الشرطة في ذكرى معركة استشهاد رجال الشرطة عام ١٩٥٢.

بدأت فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخليية بمقر أكاديمية الشرطة صباح اليوم الخميس، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة 71.

ويستعرض المتحف المركبات الحديثة والتكنولوجيا الامنية واستعراض لمهارات قوات النخبة والكلاب البوليسية.