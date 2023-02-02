الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية في دمياط

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي بدمياط تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، وبسؤال نجل عمته أقر بأن المتوفى تعرض لحادث بدائرة المركز، وإكتشافه عدم تواجد (الدراجة النارية – الهاتف المحمول) الخاصين بالمتوفي.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية " ، مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر) تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية بالإكراه، وأنهم بتاريخ الواقعة وحال مشاهدتهم  للمجنى عليه بالطريق محل البلاغ قاموا بملاحقته واعتراض طريقه وتعدى عليه أحدهم بالضرب على رأسه فاختل توازنه وسقط وارتطمت رأسه بالأرض وحدثت إصابته التى أودت بحياته، وقام باقى المتهمين بالاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول ولاذوا بالهرب

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بالتخلص من (الهاتف المحمول – بعض المتعلقات الشخصية) الخاصين بالمجنى عليه بإلقائهم بإحدى المصارف المائية، كما تم بإرشدهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية "تم ضبطه" كما أرشدوا عن "دراجتين ناريتين – 3 قطع سلاح أبيض" المُستخدمين فـى إرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

دمياط تشكيل عصابي سرقة سرقة الدراجات النارية مركز شرطة كفر البطيخ

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