«الأرصاد» تصدم المواطنين: درجات الحرارة الصغرى تصل إلى صفر خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس على أغلب مناطق محافظات مصر خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في سيناء

وأكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، أن درجات الحرارة الصغرى تشهد انخفاضًا حادًا خلال الأيام المقبلة؛ لتسجل 5 درجات على الصعيد و9 درجات، بينما تصل إلى صفر في بعض مناطق من سيناء.

الظواهر الجوية

وأضافت أن هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري لتمتد إلى بعض محافظات جنوب الوجه البحري خلال الـ 72 ساعة المقبلة، مشيرًا إلى أن انخفاض وبرودة الطقس في السواحل الشمالية يأتي بسبب الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأردفت أنه مع وجود امتداد منخفض جوي غير متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس فتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.