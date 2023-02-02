الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزارة الزراعة تتابع القمح والمحاصيل الشتوية وبرامج إنتاج التقاوي

الزراعة تتابع القمح
الزراعة تتابع القمح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات وزارة الزراعة، بالنهوض بالمحاصيل الشتوية والحصول على أعلى إنتاجية تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

 وغفي السياق، ‏قامت لجنة من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمركز تتكون من الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور أحمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، الدكتور رضا محمد على  مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية، لاعتماد التقاوى بزيارة إلى محافظتى الغربية وكفرالشيخ.

 ومرت اللجنة على زراعات القمح والمحاصيل الشتوية لعدد من المزارعين فى محافظة الغربية وكفر الشيخ للاطمئنان على هذه المحاصيل كما قامت اللجنة بتفقد إكثارت التقاوى لأصناف القمح والمحاصيل الشتوية فى محطتى البحوث الزراعية بالجميزة وسخا.

وصرحت اللجنة أن الحالة العامة لمحصول القمح جيدة وكذلك المحاصيل الشتوية فى كلا المحافظتين.

وأضافت اللجنة أن وزارة الزراعة تذلل جميع العقبات التى تواجه المزارع المصرى للحصول على أعلى إنتاجية من المحاصيل الشتوية وخاصة محصول القمح من خلال  الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى المحافظات المختلفة لتقديم جميع التوصيات لمزراعى القمح، كذلك حل جميع المشاكل التى تواجه المحصول للحصول على أعلى إنتاجية وتقليل الكميات المستوردة لتوفير العملة الصعبة.

وكانت قد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القمح مراعاتها، خلال شهر فبراير.

وزارة الزراعة تتابع محصول القمح والمحاصيل الشتوية وبرامج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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