الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

مصر

«التضامن»: انخفاض استخدام العنف ضد الأطفال 81%

مجدي حلمي
مجدي حلمي

استعرض برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قضايا التربية الأسرية الإيجابية، وذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي تحت عنوان « أطفالنا مستقبلنا.. صحة الطفل المصري أولوية»، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشارك الدكتور مجدي حلمي، مستشار برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، في جلسة تحت عنوان «الطفل المصرى بين التربية الأسرية الإيجابية والحماية الاجتماعية»، وأدارتها الدكتورة عزة فتحي، أستاذ مناهج علم الاجتماع، بحضور الدكتورة سحر داوود استشارى طب نفسى الأطفال.

واستعرض حلمي ما يقدمه برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» من استراتيجية عمل تعتمد آليات التوعية لخدمة أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن برنامج «وعى» يتناول 12 قضية تمثل أهم القضايا المجتمعية، وتشتمل على: مناهضة ختان الإناث وزواج الأطفال والتربية الأسرية الإيجابية وحقوق ذوى الإعاقة والمواطنة وقبول الآخر والتعليم وتنظيم الأسرة وقضايا الصحة العامة والنظافة الشخصية.

وأشار حلمى إلى مفهوم التربية الأسرية الإيجابية وما يتضمنه من أسس تربوية تعتمد على مبادئ الشراكة والمساواة وعدم التمييز بين الأبناء داخل الأسرة وكون الآباء قدوة للأبناء، موضحا أن نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية 2021 أشار إلى انخفاض استخدام العنف فى ضبط السلوك للأطفال فى التربية إلى 81% مقابل 94% فى 2014، وأن ثلث الزوجات يتعرضن لأنواع متعددة من العنف النفسى والجسدى.

وحول أهمية اللعب فى حياة الأطفال، أكد مستشار برنامج "وعي" أهمية مشاركة الأطفال في الألعاب المختلفة، حيث تنمى لديهم الكثير من الجوانب الإيجابية فى شخصيتهم وارتباطهم وانتمائهم للكيان الأسري السليم، مشيرا إلى ضرورة التأكيد على خطورة تعرض الأطفال لعدد من الألعاب الإلكترونية بما تحمله من قيم عنف وأخلاقيات غريبة عن تقاليد مجتمعاتنا، مشددا على أهمية المساواة بين الأبناء داخل الأسرة دون تمييز وتحقيق العدالة فى المعاملة والحب.

الجدير بالذكر أن نيفين القباجر وزيرة التضامن الاجتماعير شهدت افتتاح المؤتمر.

وقد ناقش المؤتمر، عبر جلساته وبحضور عدد واسع من المختصين والخبراء، عددًا من القضايا الخاصة بالطفل المصرى من الخدمات الصحية المقدمة للنشْء بين الواقع والتحديات من منظور الأطفال، حيث قدم الأطفال نموذج محاكاة لجلسة من جلسات مجلس النواب، كما تم تناول وعى الطفل بين التعليم والإعلام والإبداع ودور الرياضة فى التنشئة الصحية السليمة رؤية مستقبلية وسياسات وطنية وتدابير متكاملة لصحة الطفل فى مصر.

التربية الأسرية الإيجابية التضامن الاجتماعي الطفل المصري العنف ضد الاطفال الدكتور مصطفى مدبولي

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وائل لطفي

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