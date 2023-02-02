5 ملايين جنيه لدعم المستشفيات الحكومية بدمياط

قال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم دعم مستشفى ميت أبو غالب المركزي بعدد ٢ مصعد بإسناد مركزي من الوزارة بعد توقف دام لمدة ٣ أعوام، حيث تم البدء في تركيب المصاعد وسيتم الانتهاء من الأعمال والتشغيل خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك تيسيرًا على المرضى لتقديم أفضل خدمة متكاملة بتكلفة ٣ ملايين جنيه.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن دعم وزارة الصحة لمستشفيات دمياط العام والروضة وكفر سعد والزرقا المركزى بعدد من التجهيزات الطبية بمقدار ٢.٢ مليون جنيه، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لدعم وتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهدف توفير سبل الرعاية للمرضى كافة في مختلف المستشفيات.

وتم توفير عدد ٤ أجهزة Dr ثابت بأقسام الاشعة بمستشفيات دمياط العام والروضة وكفر سعد والزرقا وتوريد جهاز سونار حديث logiq P7 (3 بروب)، حيث تم تركيب وتشغيل جهاز تحميض حديث دي آر (DR) ثابت بقسم الأشعة بمستشفى الزرقا المركزى وجارى استكمال تركيب باقي الأجهزة بالمستشفيات حرصا على تحسين مستوى الخدمات الصحية ورفع كفاءة أقسام الأشعة بالمستشفيات.