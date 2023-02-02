الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة في ارتفاع سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الخميس 2 فبراير عيار 925 في مصر

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار اليوم الخميس 2 فبراير 2023، في التعاملات الصباحية، حيث سجلت أونصة الفضة أمس 713.141 جنيه، بينما سجلت اليوم 730.960 جنيها.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الخميس 2 فبراير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 730.960 جنيها.

سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 23.45 جنيه.        

سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 22.49 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.72 جنيه.

سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 21.13 جنيه.

سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.78 جنيه.

سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر  20.66  جنيه.

سجل سعر جرام الفضة 31.26 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 31.26 جنيه.

سعر سبيكة الفضة اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,545.19 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  3,078.63 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 5,875.24 جنيها.

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سعر كيلو الفضة اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 7,226.54 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 14,312.08 جنيها.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  28,201.15 جنيها.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر جرام الفضة 23.32  جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة  725.327 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,165.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام  2,331.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,663.97 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,829.97 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام  11,659.94 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو  23,319.87  جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي الخميس 2 فبراير أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم الخميس 2 فبراير سعر كيلو الفضة اليوم الخميس 2 فبراير سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم الخميس 2 فبراير سعر سبيكة الفضة 250 جرام ا

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