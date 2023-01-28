السبت 28 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

الفضة
الفضة

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الفضة وخاصة “ سعر جرام الفضة الإيطالي” على محركات البحث "جوجل" ويهتم معظم المصريين باقتناء المشغولات الفضية بغرض الزينة.

شهدت أسعار الفضة آخر تداولات الأسبوع، تراجع بقيمة 1.23 %، حيث سجلت سعر اوقية الفضة نحو 23.72 دولار( بما يعادل 707.479 جنيه ) وشهدت معظم أسعار المعادن هبوط في تعاملات البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت عقود الفضة الفورية انخفاضا بنسبة 0.89% لتسجل 23.697 دولارا للأوقية.

وفي هذه السطور نستعرض النشرة اليومية بخصوص سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28 يناير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 707.479 جنيه.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 

-سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 22.61 جنيه.         

 

-سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 21.68 جنيه.

 

-سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.03 جنيه.

 

-سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.46 جنيه.

 

-سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.19 جنيه.

 

-سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 20.01  جنيه.

 

-سجل سعر جرام الفضة 30.27 جنيه.

 

-سجل سعر أونصة الفضة 934.408 جنيه.

الأونصة بـ 707.88 جنيها.. أسعار الفضة اليوم الجمعة 27 يناير

تراجع سعر جرام الفضة الإيطالى اليوم الخميس 26 يناير عيار 925 فى مصر

سعر سبيكة الفضة اليوم السبت 

 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,496.41جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,981.44 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,515.95 جنيه.

 

سعر كيلو الفضة اليوم السبت 

 

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,644.93 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,289.87 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,579.73 جنيه.

 

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم السبت 28 يناير 2023

 

سجل سعر جرام الفضة 22.58 جنيه.

 

سجل سعر أونصة الفضة 700.120 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 702.306 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,128.99 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 2,257.97 جنيه.

 

أسعار خواتم فضة حريمي السبت 28 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,627.36 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,254.72 جنيه.

 

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,509.44 جنيه.

في حين تراجعت ايضا أسعار البلاتينيوم الفورية بنسبة 0.65% إلى 1039.30 دولارا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم بنحو 0.05% ليسجل 1687.28 دولارا للأوقية.

سعر جرام الفضة سعر أونصة الفضة سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت المشغولات الفضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

بوابة التعليم الأساسي.. بوابة مصر التعليمية نتائج الامتحانات 2023

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس محافظة القاهرة

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

رفع 50 طن قمامة ومخلفات من شوارع القنطرة غرب بالإسماعيلية

الهيئة العامة للسلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لزيت الطعام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

دس السم فى رائحة الياسمين

صفاء النجار

تمساح فستقى يحتل مطبخى

ماجد حبته

نظرة مستقبلية مستقرة

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

صور

إقبال بمعرض الكتاب على "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين"

ندوة وثائق ومدونات لجنة تراث رواد المسرح الغنائى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جولة داخل معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

عملية إطلاق نار فى القدس.. وإصابة إسرائيليين

بعد هجوم القدس.. مصر تحذر من مخاطر التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عقب الإدانة.. أول تحرك من بايدن بعد هجوم القدس الشرقية