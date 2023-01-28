سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28/1/2023

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار الفضة وخاصة “ سعر جرام الفضة الإيطالي” على محركات البحث "جوجل" ويهتم معظم المصريين باقتناء المشغولات الفضية بغرض الزينة.

شهدت أسعار الفضة آخر تداولات الأسبوع، تراجع بقيمة 1.23 %، حيث سجلت سعر اوقية الفضة نحو 23.72 دولار( بما يعادل 707.479 جنيه ) وشهدت معظم أسعار المعادن هبوط في تعاملات البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت عقود الفضة الفورية انخفاضا بنسبة 0.89% لتسجل 23.697 دولارا للأوقية.

وفي هذه السطور نستعرض النشرة اليومية بخصوص سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت 28 يناير 2023

وسجلت أسعار أونصة الفضة 707.479 جنيه.

سعر جرام الفضة الإيطالي اليوم السبت

-سجلت الفضة النقية جرام عيار 999 سعر 22.61 جنيه.

-سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 21.68 جنيه.

-سجل جرام سعر الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 21.03 جنيه.

-سجل جرام سعر فضة العملات عيار 900 سعر 20.46 جنيه.

-سجل جرام سعر فضة المجوهرات عيار 800 سعر 18.19 جنيه.

-سجل جرام سعر الفضة عيار 880 سعر 20.01 جنيه.

-سجل سعر جرام الفضة 30.27 جنيه.

-سجل سعر أونصة الفضة 934.408 جنيه.

سعر سبيكة الفضة اليوم السبت

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 1,496.41جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 2,981.44 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 4,515.95 جنيه.

سعر كيلو الفضة اليوم السبت

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,644.93 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,289.87 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,579.73 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع اليوم السبت 28 يناير 2023

سجل سعر جرام الفضة 22.58 جنيه.

سجل سعر أونصة الفضة 700.120 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 702.306 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 1,128.99 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 2,257.97 جنيه.

أسعار خواتم فضة حريمي السبت 28 يناير 2023

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا 5,627.36 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 11,254.72 جنيه.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 22,509.44 جنيه.

في حين تراجعت ايضا أسعار البلاتينيوم الفورية بنسبة 0.65% إلى 1039.30 دولارا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم بنحو 0.05% ليسجل 1687.28 دولارا للأوقية.