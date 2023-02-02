الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«فوربس»: الذكاء الاصطناعي بات يسيطر على العالم بشكل كبير

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية، إن الذكاء الاصطناعي بات يتصدر عناوين الأخبار مؤخرًا، وإطلاق أدوات جديدة تسمح بإنشاء محتوى من الرسائل النصية للجمهور. 

ويبدو أن وتيرة الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي تتزايد مع ظهور أدوات جديدة بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتولي صناعة التكنولوجيا بأكملها اهتمامًا وثيقًا لأن كل ابتكار يمكن أن يصبح اضطرابًا جديدًا للطريقة الحالية للأشياء.

وسننظر في كيفية عمل الذكاء الاصطناعي وكيف يغير صناعة التكنولوجيا بطريقة رئيسية، بالإضافة إلى كيفية البدء في الاستثمار مع الذكاء الاصطناعي.

ما هو الذكاء الاصطناعي؟

على المستوى الأكثر سطحية ، يتعلق الذكاء الاصطناعي باستخدام أنظمة الكمبيوتر للتعامل مع المهام التي عادة ما يؤديها البشر عبر التاريخ، وتتضمن هذه المهام إنشاء الفن والمحتوى واتخاذ القرارات وترجمة اللغات والتعامل مع مشكلات خدمة العملاء وتقديم مطالبات التأمين وتقديم التوصيات وغير ذلك الكثير.

ولقد تحسن مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مؤخرًا، حيث يمكن لأحدث الأدوات إنشاء رسومات ومحتوى طويل من مطالبات نصية بسيطة. 

قال التقرير، أنه في الوقت الذي تجتاح فيه هذه الأدوات الجديدة العالم، كان الذكاء الاصطناعي يعمل بهدوء في حياتنا اليومية لسنوات، بينما أثر الذكاء الاصطناعي على كل صناعة ممكنة تقريبًا ، لا يمكننا إنكار التأثير العميق للتعلم الآلي على مجال التكنولوجيا ، حيث رأينا مؤخرًا الكثير من عمليات التسريح والتغيير.

وتتسارع الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بسرعة ، وتظهر برامج جديدة تجعل أداء المهام المحددة أسهل، ولقد غطينا على نطاق واسع الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يمكنك ببساطة إدخال نص موجه لإنشاء قطعة فنية أو محتوى مرغوب فيه.

وتترك هذه الأدوات وحدها الكثير من القلق بشأن عمليات التسريح في المستقبل حيث أصبحت الآلات قادرة الآن على كتابة المقالات وإنشاء المحتوى وحتى إنشاء رسومات وسائط التواصل الاجتماعي.

الابتكارات الاصطناعى التكنولوجي الذكاء الاصطناعي الرسائل النصية

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