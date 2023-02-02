أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والخروج من الاتحاد الأوروبى.. أسباب انكماش الاقتصاد البريطانى

قال موقع "راكونتر" الاقتصادي البريطاني، إن صندوق النقد وفقًا لتحديثات الاقتصاد العالمي، الذي نُشر في 31 يناير ، فإن المملكة المتحدة الاقتصاد الكبير الوحيد الذي يتقلص هذا العام، ويعتقد صندوق النقد الدولي أنه حتى روسيا المنبوذة دوليًا لديها آفاق أفضل.

وأضاف التقرير، أن التوقعات هي ضربة أخرى لسمعة المملكة المتحدة بي إل سي العالمية، فقبل أسابيع قليلة فقط، اعتقد العديد من المحللين أن الأمور قد تتحسن أخيرًا بعد تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وعلى سبيل المثال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع - وإن كان بشكل طفيف - في نوفمبر ، مما يجعل من الممكن أن تتجنب الدولة تسجيل ركود تقني بعد ربعان متتاليان من الانكماش، ​​وعندما تتوفر أرقام 2022 الكاملة، تجد أنه لا تزال البطالة منخفضة كما كانت منذ بدء التسجيلات، كما تشهد أسواق الأسهم ارتفاعًا، حيث اقترب مؤشر FTSE 100 من العودة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الأسبوع الماضي.

وبعد أن انخفض معدل التضخم قليلًا في ديسمبر وصفه محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، بأنه "بداية إشارة على أن الزاوية قد انقلبت".

وأضاف أن هناك "المزيد من التفاؤل الآن لأننا سنجتاز العام المقبل بمسار أسهل"، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يرفع البنك من توقعاته الاقتصادية في 2 فبراير، ويعدل توقعاته للركود لمدة ثمانية أرباع

إذن لماذا يوجه صندوق النقد الدولي - إلى جانب العديد من الأصوات الدولية الأخرى - مثل هذه الملاحظة المتشائمة؟

قال التقرير، الجواب هو أن المملكة المتحدة تواجه مجموعة فريدة من المشاكل، كما أشار مارك كارني، محافظ البنك السابق، هذا الأسبوع، فإن الضغوط الثلاثية لتضخم أسعار الطاقة والوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "أثرت على الاقتصاد"، مما تركنا في مرتبة متأخرة عن البلدان المماثلة، وأجبر صانعي السياسة على موازنة السيطرة على التضخم مع الحفاظ على الانكماش الاقتصادي يمكن تحمله.

وفوجئ العديد من المراقبين عندما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1٪ في نوفمبر، مما يجعل من المرجح أن يسجل الربع الرابع نموًا إيجابيًا بشكل عام عندما يتم الكشف عن الأرقام في فبراير. هذا يجعل من غير المحتمل أن تكون المملكة المتحدة بالفعل في حالة ركود.

لكن الناتج انكمش بنسبة 0.3٪ خلال الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة شهد أسوأ نمو لجميع أعضاء مجموعة السبع في العام الماضي، ولا يزال أقل بنسبة 0.7٪ من مستواه قبل الركود.

ولا أحد تقريبًا لا يوافق على حكم صندوق النقد الدولي بأن المملكة المتحدة ستدخل حالة ركود في عام 2023 ، لكن طولها وعمقها المحتملان موضع نقاش.

وتتنبأ غرف التجارة البريطانية بركود مستمر حتى نهاية العام، مستشهدة بـ "انخفاض حاد في إنفاق الأسر" بفضل تضخم أسعار الإسكان والطاقة، بالإضافة إلى انخفاض الأجور الحقيقية.

ووفقًا لمكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، من المرجح أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2٪ قبل حدوث انتعاش. وتعتقد أن نتيجة انخفاض بنسبة 7٪ في مستويات المعيشة ستقضي على السنوات الثماني الماضية من النمو.

وتعتبر إدارة التضخم ، الذي بدأ في الارتفاع في أواخر عام 2021 ثم تغذيه غزو روسيا لأوكرانيا، أمرًا أساسيًا لحل المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن التضخم ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك ، قد انخفض قليلاً في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي ، إلا أنه لا يزال أعلى من هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ بأكثر من ثماني نقاط مئوية.

حتى هذا الانخفاض المتواضع يمكن إبطاله بسرعة إذا أدت تحركات السوق الدولية إلى زيادة أخرى في أسعار البنزين والديزل.

وفي الوقت نفسه، لا تزال المملكة المتحدة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الطبيعي للتدفئة المنزلية ، وهو ما من المرجح أن يجعل التضخم "أكثر ثباتًا" هنا مما هو عليه في العديد من الاقتصادات الأخرى.

يلاحظ جايلز كوجلان ، كبير محللي السوق في HYCM Capital Markets Group: "لا نشهد نوع الانخفاضات في التضخم التي كانوا يحصلون عليها في الولايات المتحدة"، حيث بلغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته في يونيو 2022 عند 9٪ وانخفض منذ ذلك الحين إلى 6.4٪.

ويضيف أن نمو الأجور في المملكة المتحدة ، والذي يبلغ 6.4٪ ، قد يؤجج الحريق، وطالما استمرت الأسعار في الارتفاع ، سيطلب العمال رواتب أعلى، إذا طالب العمال بأجور أعلى ، فستقوم الشركات بفرض أسعار أعلى، ثم لديك دوامة الأجور - السعر، وبمجرد أن يكون ذلك في الاقتصاد، يكون من الصعب جدًا الخروج منه.