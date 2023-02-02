أسماء المتسابقين الصاعدين للمرحلة الثانية ببرنامج «الدوم» فى التمثيل والغناء والتقديم

كشفت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، عن أسماء المتسابقين الصاعدين للمرحلة المقبلة من البرنامج بعد تحدي الدقيقة الواحدة، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي شادي شاش، و أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.

الفائزون في فئة الغناء

مادونا مجدي فايز

مادنا مجدي

أصالة خالد فتحي

أصالة خالد

غادة سيد محمد

غادة سيد محمد

ليديا لوتشال سلفاتوري

الفائزون في فئة التمثيل

نورا على الأحمر

إيمان رضا الناقر

إيمان رضا

ماهر جمال ماهر

ماهر جمال

عزة وجدي

عزة وجدي حسين تمثيل

أشرقت مدكور

نادي صبحي

نادي صبحي

الفائزون في فئة التقديم التلفزيوني

إيهاب محي الدين

ايهاب محي الدين

بهيرة وليد سعد

روان علي محمد

روان علي

بوسي ماهر ثابت

بوسي ماهر ثابت

منار حمدي إبراهيم

منار حمدي إبراهيم

محمد شحاته عبدالحكيم

محمد شحاته عبدالحكيم

تفاصيل البرنامج

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.