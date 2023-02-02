أسماء المتسابقين الصاعدين للمرحلة الثانية ببرنامج «الدوم» فى التمثيل والغناء والتقديم
كشفت حلقة الليلة من برنامج "الدوم"، عن أسماء المتسابقين الصاعدين للمرحلة المقبلة من البرنامج بعد تحدي الدقيقة الواحدة، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من الإعلامي شادي شاش، و أستاذ الإخراج المسرحي محمد أبوالخير، ومدرب التمثيل أحمد مبارك.
الفائزون في فئة الغناء
مادونا مجدي فايز
أصالة خالد فتحي
غادة سيد محمد
ليديا لوتشال سلفاتوري
الفائزون في فئة التمثيل
نورا على الأحمر
إيمان رضا الناقر
ماهر جمال ماهر
عزة وجدي
أشرقت مدكور
نادي صبحي
الفائزون في فئة التقديم التلفزيوني
إيهاب محي الدين
بهيرة وليد سعد
روان علي محمد
بوسي ماهر ثابت
منار حمدي إبراهيم
محمد شحاته عبدالحكيم
تفاصيل البرنامج
برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.