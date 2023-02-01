الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

برشلونة يهزم ريال بيتيس بثنائية ويواصل تصدر الدورى الإسبانى

هدف رافينا
هدف رافينا

انتصر فريق برشلونة على مضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ17 لبطولة الدوري الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض برشلونة استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة.

وجاء الأداء الهجومي في الشوط الأول ضعيفًا بين كلا الفريقين ولم ينجح أي منهما في تهديد المرمى طوال الشوط.

ولم يسدد لاعبو برشلونة أي كرة على المرمى من 4 محاولات خرجت 2 منها من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، والأمر نفسه بالنسبة لفريق ريال بيتيس إذ لم تصل أي من محاولاته الثلاثة للمرمى وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 65% مقابل 35% لصالح فريق ريال بيتيس.

وواصل برشلونة فرض استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، كما قدم أداءً هجوميًا مميزًا وارتفع النسق الهجومي له عن الشوط الأول بينما واصل ريال بيتيس أداءه الضعيف.

وافتتح رافينا التسجيل لفريق برشلونة في الدقيقة 65 بصناعة من أليخاندرو بالدي، واستمرت المحاولات الهجومية لفريق برشلونة لإضافة الهدف الثاني في المباراة والتأكيد على الفوز.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 80 بصناعة من رونالد أراوخو.

وسجل جوليس كوندي هدف تقليص الفارق لريال بيتيس في الدقيقة 85 بالخطأ في مرماه.

وسدد لاعبو برشلونة 3 كرات على المرمى من 12 محاولة، وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 4؛ فيما سدد لاعبو ريال بيتيس كرة واحدة على المرمى من 4 محاولات وخرجت واحدة من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب بنسبة 68%، مقابل 32% لصالح فريق ريال بيتيس.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 50 ليواصل تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فريق ريال بيتيس عند 31 نقطة في المركز السادس.

برشلونة ريال بيتيس الدوري الاسباني مباراة ريال بيتيس وبرشلونة الليجا

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