تصعيد جديد.. كوريا الشمالية: تصرفات أمريكا تجاوزت الخطوط الحمراء بشدة

أكدت كوريا الشمالية، الأربعاء، أنها ليست مهتمة بأي محادثات أو اتصالات مع واشنطن في ظل تصعيدها المستمر، مشيرة إلى أن الرد على أي تحرك عسكري أمريكي قد يتضمن استخدام السلاح النووي.

وأضافت كوريا الشمالية في بيان لها، “سنرد بقوة على أي تحرك عسكري أمريكي”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستزيد التوتر في المنطقة بتدريباتها العسكرية، كما أن تصرفات الولايات المتحدة تجاوزت الخطوط الحمراء بشدة.



كوريا الشملية وامريكا

وفي سياق متصل، أعرب وزيرا خارجية كوريا الجنوبية جونج أوي-يونج، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، عن قلقهما الشديد حيال التطور الأخير في البرنامج الصاروخي الشمالي، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية لاستئناف الحوار مع بيونج يانج.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الكورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، بعدما أجرت بيونج يانج اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى يوم الأحد، في سابع استعراض علني للقوة هذا العام.

وأوضحت الوزارة قلق الجانبين الشديد حول تطور القدرة الصاروخية الكورية الشمالية واتفقا على مواصلة التعاون لإعادة بيونج يانج إلى طاولة المفاوضات في وقت مبكر، كما أكدا التزامهما بالدفع الدبلوماسي لحل الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفقًا للبيان.

تنديد كوري شمالي بقرار واشنطن

نددت كوريا الشمالية بقرار واشنطن بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، معتبرة أن الولايات المتحدة تغذي "حربًا بالوكالة" لتدمير روسيا.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد قالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في بيان، إن واشنطن "تتجاوز الخط الأحمر أكثر"، متهمة الولايات المتحدة بالمسئولية عن الحرب في أوكرانيا.

وتابعت أنه توجَد وراء هذا القرار "رغبة شريرة للولايات المتحدة في تحقيق هدفها في الهيمنة" من خلال مواصلة تأجيج "حرب بالوكالة لتدمير روسيا"، مضيفة أن بيونج يانج ستقف "دائمًا" مع الروس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وعد بأن يرسل إلى كييف 31 دبابة أبرامز، إحدى المركبات القتالية القوية والمتطورة للجيش الأمريكي، لكن عملية التسليم لن تتم قبل "أشهر عدة"، بحسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي.