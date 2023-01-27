الجمعة 27 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحرب النووية الجديدة.. كوريا الشمالية تؤرق العالم وتعمل على تصعيد التوترات

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على تحركات زعيم كوريا الشمالية النووية، مشيرة إلى أنه يواصل التصعيد النووي وانتشار حرب نووية، ما يؤدي إلى إراقة العالم وتصاعد التوترات. 

وأفادت الصحيفة في تقريرها، إلى أن الزعيم الكوري الشمالي ينذر بواقع حرب نووية جديدة، تصل إلى الردع النووي الممتد طويل الأمد .

إطلاق صواريخ تفوق السرعة 


وما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية KCNA هو اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت على موقع لم يكشف عنه في كوريا الشمالية.


كما أشارت إلى أنه منذ  سبتمبر إلى ديسمبر 2022، وشهدت كوريا الشمالية أكثر فترات اختبار الصواريخ نشاطًا في التاريخ ، بما في ذلك في نوفمبر الذي شهد وابلًا من 23 صاروخًا.

وأفادت الصحيفة، أنه سواء كان الأمر يتعلق بالحاجة التقنية لاختبار الأنظمة قيد التطوير، أو تدريب أطقم الصواريخ، أو عرض القدرات للرسائل الدولية أو الاستفادة من بيئة دولية متساهلة، حيث قامت الصين وروسيا بحماية كوريا الشمالية من عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فقد  كيم  غير مقيد.

 

العلاقات الأمريكية -الكورية الشمالية

كما سلط التقرير عن  للعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أنربرنامج بيونج يانج النووي والصاروخي هو برنامج ألفا وأوميجا.

وواصل نظام كيم إنتاج المواد الانشطارية لتصنيع الرؤوس الحربية النووية وانخرط في وتيرة غير مسبوقة في إطلاق الصواريخ - وكلا النشاطين يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

 

وقد رافق ذلك ليس فقط الانتقادات اللاذعة المعتادة لبيونج يانج ضد "السياسة العدائية" لواشنطن و"الترويج للحرب"،  ولكن أيضًا بتصريحات قوية بشكل متزايد بأن دبلوماسية نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة قد ماتت.

 

وتم حجز هذه الديناميكية من خلال قانون الأسلحة النووية الجديد لكوريا الشمالية في سبتمبر (والذي يشير إلى امتلاك بيونج يانج للأسلحة النووية على أنه "لا رجوع فيه") وجلسة حزب العمال الكوري في ديسمبر ، والتي دعا فيها كيم إلى "النمو الهائل" للترسانة النووية لكوريا الشمالية.

 

وذكرت الصحيفة أنه مع وفاة دبلوماسية نزع السلاح النووي على ما يبدو، دخل التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على ما يبدو مرحلة من الردع النووي طويل الأمد في مواجهة كوريا الشمالية، وهو وضع محفوف بالمخاطر يحمل العديد من المخاطر.

120 صاروخا كوريا الشمالية اتحاه واشنطن النووي

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

الأكثر قراءة

مصرع شاب بـ 6 طعنات في مشاجرة بمرسى مطروح

إيجار شقة السبب.. تفاصيل سحل طفل غارق فى دمائه أمام المواطنين بالمعصرة

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023

مسؤول أوكرانى يحذر: الغزو الروسى يهدد الإنتاج العالمى للحبوب والبذور الزيتية

الحرب النووية الجديدة.. كوريا الشمالية تؤرق العالم وتعمل على تصعيد التوترات

في ظل رئاسة نيودلهى.. الإعلام الهندى يرحب بتعليقات الرئيس السيسى حول مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

سن التقاعد!

ماجد حبته

مريض فى سفينة عابرة

د هند جاد

أصحاب الشعر الأبيض

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد(18).. أيام لا تنسى

عبد الرحيم طايع

على المنوفى.. الرجل الحضارتان!

مدحت بشاى

شرطتنا.. وقوانا الناعمة

القس رأفت رؤوف الجاولي

عودة لتلميع القيم الاجتماعية الأصيلة

خالد عكاشة

واشنطن تلاحق قوات فاجنر الروسية فى أوكرانيا وخارجها

صور

حفل عميد الإنشاد ياسين التهامى فى معرض الكتاب 2023

الدكتور محمد الباز وياسين التهامى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2023

الأطفال يزيّنون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تلوم القيادة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل بعد اقتحام مخيم جنين

سلسلة اجتماعات مهمة.. ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في إسرائيل وفلسطين؟