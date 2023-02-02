الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

النائب علاء عابد: حجم الأموال المغسولة وصل إلى 3 مليارات دولار سنويا

علاء عابد خلال مناقشة
علاء عابد خلال مناقشة كتابه بمعرض القاهرة للكتاب

قال النائب علاء عابد، إن حجم الأموال المغسولة وصل إلى 3 مليارات دولار سنويا، وذلك خلال مناقشة وتوقيع كتاب "المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

علاء عابد خلال مناقشة كتابه بمعرض القاهرة للكتاب

وأضاف "عابد": “في العصر الحديث، وما صاحبه من تطور تكنولوجي هائل أثر على حرية التبادل وانتقال رؤوس الأموال بسهولة ويسر عبر آليات التجارة الدولية المختلفة، بزغت جريمة غسل الأموال في صورها الحديثة، حيث لا مكان للقوة العضلية أو البدنية، وإنما أصبحت تتم بمجرد الضغط على أحد مفاتيح الأجهزة الإلكترونية، وتتم عمليات تحويل الأموال في أقل من لحظات”.

علاء عابد خلال مناقشة كتابه بمعرض القاهرة للكتاب

ــ أصحاب الياقات البيضاء وغسل الأموال

وفرق رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، علاء عابد، بين غسل وغسيل، موضحا أن المصطلح الأدق قانونيا هو غسل الأموال. 

علاء عابد خلال مناقشة كتابه بمعرض القاهرة للكتاب

كما أصبح من يقومون بعمليات غسل الأموال القذرة، والناتجة من مصادر مجرمة، كتجارة السلاح والمخدرات، والدعارة وتجارة الرقيق وغيرها، بإدخالها في استثمارات لغسلها، ومن يقومون بعمليات غسل الأموال هم أصحاب الياقات البيضاء، في شكل مناقض لصورة المجرم الكلاسيكية، لافتا إلى أن من يغسلون الأموال من أصحاب الياقات البيضاء ذو تعليم عالي، يجيد الواحد منهم أربعة لغات على الأقل، ومظهره أنيق لا يميل إلى العنف وثقافته عالية.

ــ التنبه إلى خطورة جريمة غسل الأموال

وتابع النائب “علاء عابد”: “بدأت الدول والعالم تنتبه إلى خطورة جريمة غسل الأموال، حيث عقد مؤتمر في العام 1932 لأول مرة لمناقشة هذه الجريمة، ومدى خطورتها على اقتصاديات الدول وما تسببه من تضخم ورفع العملات الأجنبية أمام العملات المحلية، وما يترتب على هذا من هروب الاستثمارات الجادة والركود والبطالة في الدول التي تتم فيها جرائم غسل الأموال”.

ولفت “عابد” إلى “إنه استمرارا لجهود المكافحة، فقد عقد مؤتمر دولي نوقشت فيه ظاهرة غسل الأموال وكيفية محاربتها والتصدي لأساليبها، وشارك في هذا المؤتمر عددا من خبراء المال والاقتصاد الدوليين والذين كشفوا عن خطورة عصابات غسل الأموال في السيطرة على نظم الاقتصاد في العالم وتهديدها له، وبينوا أن حجم تجارة غسل الأموال يتزايد عاما بعد عام حتى بلغ (950) دولارا، و(1،5) تريليون دولار، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، أما حجم تجارة المخدرات في العالم وصل إلى (688) مليار دولار أمريكي وفي كل من: أمريكا بلغ 150 مليار دولار. بريطانيا 5 مليارات دولار. دول أوروبا 33 مليار دولار. و500 مليار دولار في بقية دول العالم”.

ــ حجم الأموال المغسولة وصل إلى 3 مليارات دولار سنويا

ولفت “عابد” إلى أن، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، جوزيف طربيية” ذكر في تصريح له لوكالة يونايتد برس أنترناشيونال، أن حجم الأموال المغسولة وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار سنويا.

النائب علاء عابد حجم الأموال المغسولة وصل إلي 3 تريليون دولار سنويا معرض القاهره الدولي للكتاب المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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