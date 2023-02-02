الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الطرق الصوفية تبدأ في تدشين خدماتها بالسيدة زينب للاحتفال بمولدها

مولد السيدة زينب
مولد السيدة زينب

بدأت الطرق الصوفية، اليوم الأربعاء، في تدشين خدماتها وساحاتها بالسيدة زينب، إستعداداً للإحتفال، بذكرى مولد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، المعروفة بالمشيرة وعقيلة بني هاشم، حيث مسجدها بمدينة القاهرة، ويستعد أبناء الطرق الصوفية لانطلاق المولد الرسمي منتصف الأسبوع المقبل.

وبدأ أبناء الطرق احتفالاتهم أمس الثلاثاء، الاحتفال الشعبي الذي يتواصل على مدار أسبوع واحد، يعقبه الاحتفال الرسمي الذي يقام لأول مرة بعد رفع الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي جائحة كورونا.

والسيدة زينب رضي الله عنها، أمها هي السيدة فاطمة البتول، بضعة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبوها هو سيف الله الغالب سيدنا عليُّ بن أبي طالب رضى الله عنه، وجدتها هي السيدة خديجة بنت خويلد رضى الله تعالى عنها، وأخواها الشقيقتان، الإمام أبي محمد الحسن، والإمام أبي عبدالله الحسين رضي الله عنهم جميعًا.

وُلدت بعد مولد سيدنا الحسين بسنتين، ويقال إن كلاهما ولد في شهر شعبان، أمَّا هي ففي السنة الخامسة أو السادسة للهجرة، فعاصرت إشراق النبوة عِدَّةَ سنوات، وسَمَّاهَا الرسول صلى الله عليه وسلم «زينب»؛ إحياءً لذكرى ابنته السيدة زينب.

 

الطرق الصوفية تبدأ تدشين خدماتها ساحاتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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