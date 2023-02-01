«التعليم» تعلن موعد الزيارة الأولى لأعمال التحقق الخارجي للبرامج الدراسية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا بشأن الخطة التنفيذية للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لأعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣، لطلاب التعليم الفني الصف الأول والثاني والثالث بالمدارس الفنية المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفقا منهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل.

وجاء نص الخطاب، أنه تنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعتمدة من وزير التعليم بزيارات المحقق الخارجي، بهدف التأكد من صدق وموثوقية قرارات تقييم الطلاب، وفعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، سيتم تنفيذ الزيارة الأولى لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من السبت ٢٠٢٣/٢/١١ حتى الخميس ١٦/٢/ ٢٣ ٢٠ م، مشددا بضرورة بالتوجيه لمدير عام التعليم بما يلى:

- السماح للمرفق أسمائهم تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقا للجدول المرفق (١).

- التنبيه على لجنة متابعة منهجية الجدارات بالتعليم الفني بمديريتكم إبلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين، وإرسالها للجنة المختصة لأعمال التقييم والتحقق بالادارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالوزارة بحد أقصى ثلاث أيام من تاريخ انتهاء الزيارة .

- توفير اماكن إقامة (استراحة) للقادمين من محافظات أخرى لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة.

- يراعى صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية / المديرية.

- على المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير إلى مسئول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي فور الانتهاء من تنفيذ الزيارة إلى منسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني وعدم التأخر في إرسال ذلك .