إذاعة شمس إف إم تعود للعمل بأمر من الرئيس التونسى

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الأربعاء، بعودة إذاعة شمس إف إم إلى العمل مرة أخرى وذلك بأمر من الرئيس التونسي قيس سعيد.

وصرح مصدر بالرئاسة التونسية مساء اليوم، بأن عودة بث إذاعة "شمس إف إم" بصورة عادية تم بإذن من الرئيس سعيد، للمصالح المعنية بالديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.

وأشار المصدر إلى أن قرار قطع الإرسال الذي تم اتخاذه من قبل الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي لا علاقة له بحرية التعبير إطلاقًا، بل إنه يتعلق بالمتخلدات المالية لهذه الإذاعة ولعدد من المؤسسات الإعلامية الأخرى بعد أن تم إمهالها لتسوية وضعياتها المالية إلى يناير 2023.

وأوضح المصدر التونسى أنه سيتم العمل على تسوية الأوضاع في إطار الاحترام الكامل للقانون سواء بالنسبة إلى مؤسسة "شمس إف إم" أو بالنسبة إلى العاملين فيها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم قطع بث إذاعة "شمس إف إم" فى وقت سابق من الأربعاء قرابة ساعة ثم تمت إعادته لاحقًا.

من جانبه، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، ذاكر البكوش، أن قطع البث لم يكن قرارًا مفاجئًا وأن المكلفة بتسيير هذه المؤسسة كانت على علم بذلك.

وصرح بأن إعادة البث لإذاعة "شمس إف إم" تأتي في إطار إعطاء مهلة لتسوية وضعيتها.

الرئيس التونسى: لا رجوع إلى الوراء والكلمة النهائية تعود إلى الشعب

وفى تصريحات سابقة له، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا رجوع إلى الوراء وأن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب، جاء ذلك خلال حديثه مع عدد من المواطنين خلال جولته بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وأشار إلى ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات، لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلي عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.