ضبط صاحب مخزن حجب 18 طن سلع غذائية عن الأسواق بالبدرشين

نجح ضباط مباحث التموين بالجيزة، في ضبط صاحب مخزن لتجارة السلع الغذائية لقيامه بتجميع 18.5 طن سلع ومواد غذائية وحجبها عن التداول بغرض الاحتكار وبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في منطقة البدرشين.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 18.5 طن سلع ومواد غذائية بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في الجيزة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.