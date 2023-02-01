مركز القلب بمطروح: إجراء 122 جراحة وقسطرة خلال يناير

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن نجاح مركز القلب في إجراء 122 عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة خلال شهر يناير 2023.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجميع الأطباء والفنيين والتمريض بالمركز تحت إدارة الدكتور ابراهيم حرب مدير المركز على جهودهم الطبية المستمرة والإرتقاء بخدماته المقدمة للمواطنين، كما وجه الشكر للدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز القلب بمطروح، أنه مع انتهاء أول شهر في العام الجديد، أجرى المركز 122 عملية قسطرة وجراحة قلب مفتوح، مما يمثل نقلة نوعية هي الاولى منذ إنشاء المركز، وشملت التدخلات الجراحية الممكنة للقلب من قسطرة تشخيصية وعلاجية وكهربية قلب ومنظمات ضربات قلب وقسطرة التداخلية لعلاج عيوب الوراثية للأطفال وعمليات جراحة قلب مفتوح لتغيير الشرايين واستبدال الصمامات.

وأضاف أن العمليات شملت 10 جراحات قلب مفتوح، و50 عملية قسطرة علاجية، و56 عملية قسطرة تشخيصية، و3 عمليات قسطرة أطفال، و 3عمليات تركيب منظم ضربات قلب، مما يزيد مكانة المركز ليصنف كأفضل مستشفيات القلب بمصر.