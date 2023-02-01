الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مركز القلب بمطروح: إجراء 122 جراحة وقسطرة خلال يناير

مركز القلب
مركز القلب

أعلن اللواء  خالد شعيب، محافظ مطروح، عن نجاح مركز القلب في إجراء 122 عملية جراحة قلب مفتوح وقسطرة خلال شهر يناير 2023. 

وقدم محافظ مطروح الشكر لجميع الأطباء والفنيين والتمريض بالمركز تحت إدارة الدكتور ابراهيم حرب مدير المركز على جهودهم الطبية المستمرة والإرتقاء بخدماته المقدمة للمواطنين، كما وجه الشكر للدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز القلب بمطروح، أنه مع انتهاء أول شهر في العام الجديد، أجرى المركز 122 عملية قسطرة وجراحة قلب مفتوح، مما يمثل نقلة نوعية هي الاولى منذ إنشاء المركز، وشملت التدخلات الجراحية الممكنة للقلب من قسطرة تشخيصية وعلاجية وكهربية قلب ومنظمات ضربات قلب وقسطرة التداخلية لعلاج عيوب الوراثية للأطفال وعمليات جراحة قلب مفتوح لتغيير الشرايين واستبدال الصمامات.

وأضاف أن العمليات شملت 10 جراحات قلب مفتوح، و50 عملية قسطرة علاجية، و56 عملية قسطرة تشخيصية، و3 عمليات قسطرة أطفال، و 3عمليات تركيب منظم ضربات قلب، مما يزيد مكانة المركز ليصنف كأفضل مستشفيات القلب بمصر. 

التدخلات الجراحية جراحة القلب المفتوح قسطرة تشخيصية قسطرة علاجية محافظة مطروح محافظ مطروح مركز قلب مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة