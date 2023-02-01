امتحان فوري لـ40 مواطن بحي العجمي ضمن مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية»

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري حيث كلف المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، على استمرار تفعيل مبادرة «دواوين حكومية بلا أمية».

وواصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد والهيئة العامة لتعليم الكبار، تنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية والوصول إلى «محافظة بلا أمية».

وعقد امتحان فورى لـ40 مواطن بحي العجمي للوقوف علي مدى قدرتهم ومدى احتياجهم للتعليم والالتحاق بفصول محو الأمية واعطائهم الفرصه لمزيد من التعليم والتي أشرف عليها هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.