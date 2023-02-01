إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة فى العمرانية

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة وقعت بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع الزهراء وسقوط مصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بسبب لهو الأطفال، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القيم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات الواقعة.