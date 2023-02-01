وزير الاتصال الأردنى لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا تحديات للعودة إلى المصداقية فى الأخبار

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، فيصل الشبول، إن العالم العربي يعاني من تحديات كبرى فرضتها الظروف العالمية أولها إهمال هذه المنطقة.

الدول المتقدمة تهتم بكل القضايا عدا القضايا العربية

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عن قُرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول المتقدمة تهتم بكل القضايا التفصيلية في مناطق أخرى، ولا تهتم بقضايا العالم العربي، وخاصة الفلسطينية أقدم القضايا العربية.

وأشار الشبول إلى أنه خلال الأيام الماضية، لاحظنا إحراق المصحف الشريف في السويد وتم إظهار الأمر بأنه ضمن حرية التعبير.

وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي، تعتدي على حقوق وسائل الإعلام، كما أننا وجدنا خطابًا لم نعهده في العصور السابقة، مشيرًا إلى أنه يرى أن هناك تحديات للعودة إلى المصداقية وجودة اللغة والدقة في الأخبار.