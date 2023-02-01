الأربعاء 01 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الاتصال الأردنى لـ«القاهرة الإخبارية»: لدينا تحديات للعودة إلى المصداقية فى الأخبار

فيصل الشبول
فيصل الشبول

قال وزير الاتصال الحكومي الأردني، فيصل الشبول، إن العالم العربي يعاني من تحديات كبرى فرضتها الظروف العالمية أولها إهمال هذه المنطقة.

الدول المتقدمة تهتم بكل القضايا عدا القضايا العربية

وأضاف خلال حواره مع برنامج "عن قُرب"، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول المتقدمة تهتم بكل القضايا التفصيلية في مناطق أخرى، ولا تهتم بقضايا العالم العربي، وخاصة الفلسطينية أقدم القضايا العربية.

وأشار الشبول إلى أنه خلال الأيام الماضية، لاحظنا إحراق المصحف الشريف في السويد وتم إظهار الأمر بأنه ضمن حرية التعبير.

وأكد أن وسائل التواصل الاجتماعي، تعتدي على حقوق وسائل الإعلام، كما أننا وجدنا خطابًا لم نعهده في العصور السابقة، مشيرًا إلى أنه يرى أن هناك تحديات للعودة إلى المصداقية وجودة اللغة والدقة في الأخبار.

وزير الاتصال المصداقية جودة اللغة الأخبار القضايا القضايا العربية

مواد متعلقة

طلب إحاطة يحذر من عودة ظاهرة تسريب الامتحانات عبر وسائل التواصل

«ما بعد الحقيقة».. كتاب يناقش دور وسائل التواصل الاجتماعي في التضليل

«والله ما بهدلت حاجة.. والله العظيم ما كلت من الصبح».. قصة فيديو أغضب رواد وسائل التواصل

تسبب القلق والاكتئاب.. تأثير وسائل التواصل الاجتماعى على عقول المراهقين

بعد مبادرة المتحدة.. كيف تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات الترم الأول برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة