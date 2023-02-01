الأربعاء 01 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شريف يقود هجوم الأهلى أمام أوكلاند سيتى فى افتتاح مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق استعدادًا لمباراة أوكلاند سيتي، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى لمنافسات لكأس العالم للأندية.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة التي ستقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر – محمد شريف – حسين الشحات.

السويسري مارسيل كولر الاهلى بطولة مونديال الأندية أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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