الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق وإيطاليا: استقرار بغداد داعم لأمن المنطقة

عمار الحكيم
عمار الحكيم

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العر اقي عمار الحكيم الأربعاء، خلال لقائه بالسفير الإيطالي في بغداد ماوريتيستو كريكانت إن استقرار بلاده داعم لاستقرار وأمن المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لتيار الحكمة في بيان وفق وكالة الانباء العراقية (واع) أن الحكيم التقى السفير الإيطالي في العراق وجرى بحث تطورات الأحداث إقليميًا ودوليًا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا، خاصة بعد زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى العراق".

وأكد الحكيم، وفق البيان، أن "العراق منفتح على الجميع بما يحقق مصالحه ويحفظ سيادته، ويراكم الإيجابيات وقادر على تحويل التحديات إلى فرص"، مشددًا على أن "استقرار العراق مقدمة لأمن واستقرار المنطقة، وشواهد التاريخ القريب تؤكد هذه الحقيقة".

أضاف البيان أن "الحكيم استمع من السفير الايطالي دعم بلاده للحكومة العراقية"، مؤكدًا "أهمية استثمار الفرص الواعدة في مجال الإعمار والخدمات".

أهمية توازن المنطقة واستقرارها 

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الحكيم يؤكد أهمية العراق فى توازن المنطقة واستقرارها

وخلال الفترة الماضية، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، أهمية العراق في توازن المنطقة واستقرارها.

وقال الحكيم، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مايكل كيتنج والوفد المرافق له في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنطقة بحاجة للحوار الصريح والمعمق للوصول إلى تفاهمات تفضي لاستقرارها وتمتع شعوبها بخيراتها"، داعيًا لإدامة جلسات الحوار للوصول إلى الهدف المنشود.

وبين أهمية العراق في توازن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا قيمة التنوع العراقي الاجتماعي وإمكانية استثمار هذه الميزة في مد الجسور مع شعوب المنطقة.

وذكر الحكيم بالمبادرات العراقية للحوار الإقليمي والدولي، وأنها كانت قراءة مبكرة لأوضاع المنطقة ومآلاتها، ودعونا إلى التحرك بروح الفريق لتحقيق الغاية المنشودة.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم أن العراق يمتلك الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، استقبل في مبنى المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو".

العراق تيار الحكمة الوطني السفير الايطالى استقرار العراق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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