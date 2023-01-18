الحكيم يؤكد أهمية العراق فى توازن المنطقة واستقرارها

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، الأربعاء، أهمية العراق في توازن المنطقة واستقرارها.

وقال الحكيم، خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للسلام مايكل كيتنج والوفد المرافق له في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المنطقة بحاجة للحوار الصريح والمعمق للوصول إلى تفاهمات تفضي لاستقرارها وتمتع شعوبها بخيراتها"، داعيًا لإدامة جلسات الحوار للوصول إلى الهدف المنشود.

وبين، أهمية العراق في توازن المنطقة واستقرارها، مؤكدا قيمة التنوع العراقي الاجتماعي وإمكانية استثمار هذه الميزة في مد الجسور مع شعوب المنطقة.

وذكر الحكيم، بالمبادرات العراقية للحوار الإقليمي والدولي، وأنها كانت قراءة مبكرة لأوضاع المنطقة ومآلاتها، ودعونا إلى التحرك بروح الفريق لتحقيق الغاية المنشودة.

الرئيس العراقي: العراق يمتلك الإمكانيات والطاقات الداعمة

من جانبه، أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم أن العراق يمتلك الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، استقبل في مبنى المنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو".

وأكد الرئيس خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات مع البنك الأوروبي خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وتعزيز استقراره، فضلًا عن تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تركز على تسهيل تنفيذ الأعمال وتوفير بيئة جاذبة لتحقيق استثمار فعال.

أضاف أن "العراق يمتلك الإرادة، ولديه الإمكانيات والطاقات الداعمة لتنمية وطنية شاملة، مُشيرًا إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد أن النهوض بالتنمية المحلية المستدامة يتم من خلال بناء شراكات إقليمية دولية استراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص في العراق".

ودعا رئيس الجمهورية إلى تعاون دولي؛ للحفاظ على حركة تجارة الغذاء العالمية ومنع حدوث اختلال في سلسلة إمداداته وبما يعزز الأمن الغذائي العالمي".

بدورها، أعربت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بالعلاقات الوطيدة مع العراق، مشيدة بنجاح الجهود العراقية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة حرص البنك الأوروبي على تطوير التعاون المشترك على مختلف الصُعد.