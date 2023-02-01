لتوعية المرأة والشباب.. «حياة كريمة» تطلق مبادرة «إنت الحياة» في الغربية

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، المحطة الرابعة من مبادرة «أنت الحياة» بمركز زفتى بمحافظة الغربية، في الفترة من الأول من فبراير حتى 6 من نفس الشهر، لتقديم أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار.

وقال مؤسسة حياة كريمة في بيان لها، إن فعاليات المبادرة تستمر على مدار 6 أيام، من خلال العديد من الأنشطة التوعوية، وإطلاق قوافل طبية وقوافل توعية نفسية، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل حرفية وتوعوية للسيدات وحكي للأطفال وجلسات الدوار، وأمسيات المرأة المصرية، فضلا عن تنظيم محاضرات توعية وورش عمل حرفية للكبار.

وتشمل الفعاليات أيضا إقامة ملتقى توظيف تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وندوات عن كيفية التخطيط الحياة أفضل، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية كالمسرح ومعرض للكتاب، وتأتي الفعالية بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات وهم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان المجلس القومي للمرأة، وزارات الصحة والثقافة والشباب والرياضة الجامعة البريطانية، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وشركة ايفا فارما.

وتعتبر مبادرة أنت الحياة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة كأول فعالية توعوية تستهدف توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، وقد انطلقت المبادرة في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022.

وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية بقرية بحر البقر 2 في 17 سبتمبر 2022، وجاءت محطتها الثالثة بمحافظة المنيا مركز ملوي بقرية المعصرة في 2 ديسمبر .2022.



يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.