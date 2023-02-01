الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلاب جامعة قناة السويس فى زيارة لمعرض الكتاب

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

استقبل معرض الكتاب اليوم الأربعاء، وفدًا من طلاب جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، وبإشراف عام الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن طلاب الجامعة أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بإنجازات القوات المسلحة المؤرخة في جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ولفت عبدالنعيم إلى أن زيارة الجناح العسكري بالمعرض، ضمت شرحًا للتاريخ العسكري المصري العريق، ونبذة عن المناورات والفعاليات التي تقوم بها القوات المسلحة وإطلاع الطلاب خلال الزيارة على الإصدارات الخاصة بالتعريف بحروب الجيل الرابع والحروب غير النمطية والدورات التدريبية التي يقدمها معهد القوات المسلحة للغات، وإدارة نظم المعلومات، والإصدارات الخاصة بالقوات المسلحة، والمجلدات التي تضم المعارك والحروب التي خاضها الجيش المصري على مرالعصور.

كما شاهد  الطلاب أجنحة دور النشر المختلفة والقطاعات والدول المشاركة، والفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة، فيما توجه الطلاب لزيارة أجنحة "كلية الشرطة، وهيئة الرقابة الإدارية، ومؤسسة حياة كريمة، والأزهر الشريف ودار الإفتاء، وجناح وزارة الثقافة".

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