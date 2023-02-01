الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدوما الروسي: جون كيربي يفضح عمليات البنتاجون البيولوجية في أوكرانيا

الدوما الروسى
الدوما الروسى

صرحت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، إيرينا ياروفايا، الأربعاء، أن منسق الاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، فضح وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الذي كان ينفذ أوامر بيولوجية عسكرية سرية من واشنطن في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الروسية فى تصريحات صحفية، "اعتراف كيربي يفضح واشنطن بأن البنتاجون كان ينفذ أوامر واشنطن العسكرية البيولوجية السرية".

أوضحت ياروفايا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم يثبت فيها مسؤولين أمريكيين ضلوع واشنطن في مشروعهم البيولوجي المؤكد في أوكرانيا، والذي هو جزء فقط من برنامجهم البيولوجي العسكري العالمي، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى الروسية.

وأكدت ياروفايا أن الأبحاث البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا هي إحدى الحلقات في سلسلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية الخطرة.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، فى تصريحات سابقة، أن الولايات المتحدة أجرت مع أوكرانيا بعض الأبحاث للوقاية من الأوبئة.

الدوما الروسي البيت الأبيض جون كيربى البنتاجون واشنطن أوكرانيا

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