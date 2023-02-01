المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مستشفى النور المحمدى بالمطرية

انتقل رجال المعمل الجنائي، لمعاينة موقع حريق اندلع داخل مستشفى النور المحمدي بمنطقة المطرية، لكشف خسائر الحريق والأسباب الناتجة عن اشتعال النيران في المكان.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مستشفى النور المحمدي بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وجرت عملية إخماد الحريق.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.